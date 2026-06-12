Дожди и избыточная влажность ставят под угрозу сельскохозяйственные культуры.

Специалисты предупреждают об усиленных фитосанитарных рисках, а власти следят за влиянием дождей на сельскохозяйственные угодья и оценивают возможный ущерб, передает moldpres.md

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) отмечает, что дождливая погода последнего времени создает благоприятную среду для развития опасных заболеваний растений.

Так, среди наиболее распространённых заболеваний, которые могут возникнуть, — фитофтороз, мучнистая роса, альтернариоз, антракноз, гнили и другие инфекции, поражающие полевые культуры, овощи, сады и виноградники.

В то же время избыточная влажность может ускорить размножение таких вредителей, как улитки, слизни, тли и другие виды, способные вызвать значительные потери урожая.

«В целях предупреждения и ограничения ущерба ANSA рекомендует: постоянный мониторинг фитосанитарного состояния посевов; удаление и уничтожение пораженных болезнями частей растений; проведение агротехнических работ, обеспечивающих хорошую аэрацию посевов; избегать выполнения сельскохозяйственных работ на чрезмерно переувлажненных почвах; своевременное проведение фитосанитарных обработок с использованием зарегистрированных средств защиты растений, приобретенных в авторизованных местах и применяемых в соответствии с инструкциями на этикетке», — говорится в сообщении ANSA.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности, ведомство следит за ситуацией на местах с местными властями и профильными учреждениями, чтобы оценить влияние осадков на аграрный сектор.

В министерстве отметили, что наибольшему воздействию дождей подвержены пропашные культуры, находящиеся в данный период на важном этапе развития.

«Воздействию дождей подверглись пропашные культуры, такие как кукуруза, подсолнечник, сорго и сахарная свекла», — заявили представители учреждения.

Власти призвали аграриев следить за метеорологическими предупреждениями и планировать сельскохозяйственные работы в зависимости от условий в поле, чтобы снизить риски, связанные с обильными осадками.

Помимо мониторинга ситуации и рекомендаций, Министерство сельского хозяйства напоминает, что сельхозпроизводители могут воспользоваться несколькими инструментами защиты от экстремальных метеорологических явлений.

Среди них — финансовая поддержка для установки противоградовых сетей и противодождевых пленок, а также компенсация значительной части стоимости страхования в сельском хозяйстве.

«Из госбюджета компенсируется до 70% страхового взноса, что дает производителям дополнительный инструмент защиты от экстремальных погодных явлений», — подчеркнули представители министерства.

Власти рекомендуют фермерам сохранять бдительность в ближайшие дни в условиях прогнозов, указывающих на новые осадки и благоприятные условия для развития болезней и вредителей в сельском хозяйстве.