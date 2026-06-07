Из-за проливных дождей заблокирована дорога в Страшенах, затоплены трассы в шести районах.

По данным Администрации автомобильных дорог (ASD), дорожные службы переведены на оперативный режим работы для ликвидации последствий непогоды, передает rupor.md

Самым сложным участком остается дорога G82.1 в городе Страшены — движение там временно заблокировано. Аварийные бригады продолжают расчистку, чтобы восстановить безопасный проезд. К ликвидации последствий стихии привлечены около 30 дорожных рабочих и более 20 единиц специализированной техники.

Наиболее серьезно от разгула стихии пострадали следующие регионы:

Страшенский

Яловенский (включая села Пухой и Ципала)

Каушанский

Сынжерейский

Глодянский

Дрокиевский

В этих районах потоки воды вынесли на проезжую часть огромные объемы грязи, веток и ила. Сейчас рабочие экстренно очищают дорожное полотно, убирают поваленные деревья, а также прочищают водопропускные трубы и ливневые канализации для отвода скопившейся воды.

В связи с тем, что в стране продолжает действовать «желтый код» атмосферной нестабильности, ведомство призывает водителей быть предельно внимательными за рулем. Автомобилистам настоятельно рекомендуют снизить скорость, соблюдать безопасную дистанцию и беспрекословно следовать указаниям патрульных служб и дорожных бригад на местах. Спецслужбы продолжают мониторинг ситуации в режиме реального времени.



