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deschide.md logodeschide
8 Июня 2026, 22:42
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В Кишинёве парки «Долина Роз» и «Валя Морилор» очищают от последствий сильных ливней

Сильные дожди, прошедшие в Кишиневе в минувшие выходные, привели к подтоплениям и загрязнению городских парков.

В Кишинёве парки «Долина Роз» и «Валя Морилор» очищают от последствий сильных ливней.
В Кишинёве парки «Долина Роз» и «Валя Морилор» очищают от последствий сильных ливней.

Наиболее пострадали парки «Долина Роз» и «Валя Морилор», куда паводковые воды принесли большое количество ила, грязи и веток, передает deschide.md

Как сообщили в муниципальном предприятии по управлению зелеными насаждениями, сотрудники коммунальных служб проводят масштабные работы по очистке территорий и восстановлению работы водоотводных систем.

В парке «Долина Роз» специалисты расчистили несколько аллей, оказавшихся под слоем ила. Работы начались еще в воскресенье, а в понедельник дорожки дополнительно промыли.

В парке «Валя Морилор» коммунальщики сосредоточились на очистке водоотводных каналов озера, которые были засорены илом и ветками, принесенными потоками воды.

По данным муниципальных служб, 6 и 7 июня в Кишиневе выпало от 15 до 45 литров осадков на квадратный метр. Власти продолжают устранять последствия непогоды и призывают жителей соблюдать осторожность в местах проведения работ.

Источник
deschide.md logodeschide
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