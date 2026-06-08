В Кишинёве парки «Долина Роз» и «Валя Морилор» очищают от последствий сильных ливней
Сильные дожди, прошедшие в Кишиневе в минувшие выходные, привели к подтоплениям и загрязнению городских парков.
Наиболее пострадали парки «Долина Роз» и «Валя Морилор», куда паводковые воды принесли большое количество ила, грязи и веток, передает deschide.md
Как сообщили в муниципальном предприятии по управлению зелеными насаждениями, сотрудники коммунальных служб проводят масштабные работы по очистке территорий и восстановлению работы водоотводных систем.
В парке «Долина Роз» специалисты расчистили несколько аллей, оказавшихся под слоем ила. Работы начались еще в воскресенье, а в понедельник дорожки дополнительно промыли.
В парке «Валя Морилор» коммунальщики сосредоточились на очистке водоотводных каналов озера, которые были засорены илом и ветками, принесенными потоками воды.
По данным муниципальных служб, 6 и 7 июня в Кишиневе выпало от 15 до 45 литров осадков на квадратный метр. Власти продолжают устранять последствия непогоды и призывают жителей соблюдать осторожность в местах проведения работ.