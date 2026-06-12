Дорожные службы устраняют последствия ливней в районах Молдовы.

Как отметили в Национальной администрации дорог, ведутся работы по очистке проезжей части во многих районах страны, в том числе Каларашском, Ниспоренском, Теленештском, Окницком, Сынжерейском, Бричанском и Единецком, передает moldpres.md

«На некоторых участках дорог, в результате усиления ветра, есть упавшие ветки, и дорожные службы оперативно вмешиваются для их удаления с проезжей части», — отметили в Национальной администрации дорог.

Среди пострадавших участков, на которых в настоящее время ведутся работы, — дороги G9 вблизи населённых пунктов Русень, Бырлэдень и Палада, G4 в районе села Тринка, R11 на участках вблизи города Окница, R8 в Дондюшанском районе, G117 в Каушанском районе, а также участки дорог R21, G89, G8 и G5.

Власти рекомендуют водителям проявлять повышенную осторожность на дорогах, адаптировать скорость к дорожным условиям и следить за обновлённой информацией о состоянии дорожной сети.

Гидрологи предупреждают, что в контексте сильных дождей, прогнозируемых на сегодня, есть риск формирования интенсивного стока на склонах и возникновения локальных наводнений.