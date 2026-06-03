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ipn
3 Июня 2026, 11:43
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Дорожные службы устраняют последствия сильных дождей на национальных трассах

Дорожные службы мобилизованы и работают на нескольких участках национальных дорог, пострадавших от обильных осадков.

Дорожные службы устраняют последствия сильных дождей на национальных трассах.
Дорожные службы устраняют последствия сильных дождей на национальных трассах.

За последние 12 часов бригады проводили откачку и отвод скопившейся воды, обеспечивали сток дождевых вод, убирали грязь и очищали канавы и дренажные системы, сообщает ipn.md

Работы проводились на участках дорог в Яловенском, Рышканском и Штефан-Водском районах, а также в других зонах, пострадавших от дождей. По данным Национальной администрации дорог, специалисты постоянно следят за состоянием дорожного покрытия и принимают меры для предотвращения заторов и обеспечения безопасного движения.

В то же время бригады оперативно реагировали на сообщения, полученные через службу 112. Одна из операций проводилась на трассе Р1, недалеко от населённого пункта Трушень, где из-за засорения водоотводных каналов на проезжей части скопилась вода, что создавало угрозу безопасности дорожного движения.

НАД уточняет, что мониторинг ситуации продолжается. Водителям настоятельно рекомендуется снижать скорость в зависимости от дорожных условий, соблюдать безопасную дистанцию и проявлять повышенную осторожность на участках, пострадавших от осадков.

Источник
ipn
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