Дорожные службы устраняют последствия сильных дождей на национальных трассах.

За последние 12 часов бригады проводили откачку и отвод скопившейся воды, обеспечивали сток дождевых вод, убирали грязь и очищали канавы и дренажные системы, сообщает ipn.md

Работы проводились на участках дорог в Яловенском, Рышканском и Штефан-Водском районах, а также в других зонах, пострадавших от дождей. По данным Национальной администрации дорог, специалисты постоянно следят за состоянием дорожного покрытия и принимают меры для предотвращения заторов и обеспечения безопасного движения.

В то же время бригады оперативно реагировали на сообщения, полученные через службу 112. Одна из операций проводилась на трассе Р1, недалеко от населённого пункта Трушень, где из-за засорения водоотводных каналов на проезжей части скопилась вода, что создавало угрозу безопасности дорожного движения.

НАД уточняет, что мониторинг ситуации продолжается. Водителям настоятельно рекомендуется снижать скорость в зависимости от дорожных условий, соблюдать безопасную дистанцию и проявлять повышенную осторожность на участках, пострадавших от осадков.