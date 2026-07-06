Домашние заготовки в городах Молдовы становятся непозволительной роскошью.

Пока в сёлах Молдовы вовсю кипит работа по заготовке варенья и солений на зиму, городские хозяйки всё чаще отказываются от этой традиции. Причина — цены на фрукты и овощи даже в сезон ударяют по бюджету.

В сельской местности заготовка продуктов на зиму — настоящее семейное наследие, передаваемое из поколения в поколение, пишет noi.md со ссылкой на moldova1.md

В доме семьи Мунтяну из села Александру чел Бун Сорокского района подготовка идет полным ходом. Женщины в семье отказываются от магазинной продукции и предпочитают исключительно натуральные домашние заготовки. Они планируют запасти от 120 до 150 банок компота и до 50 килограммов варенья.

Светлана Мунтяну рассказывает, что этому ее научили родители, бабушки и дедушки. Все заготовленные продукты семья съедает в течение зимы. Хозяйки консервируют в том числе белую черешню, которую специально используют в качестве начинки для пирогов.

Совсем иная ситуация складывается в городах, где аромат варенья и солений постепенно становится редкостью. Городские хозяйки признаются, что высокие цены на фрукты и овощи даже в разгар сезона вынуждают их значительно сокращать количество заготовок или вовсе отказываться от домашней консервации. Большинство ограничивается лишь несколькими банками клубничного компота или вишни в собственном соку.

Даже беглый анализ цен на Центральном рынке Кишинёва показывает, почему домашние заготовки превратились для горожан в серьезную статью расходов. Килограмм смородины продается по 50 леев, помидоры стоят 30 леев за килограмм. Не стали доступнее и традиционные ингредиенты для солений и компотов: вишня и огурцы продаются по 20 леев за килограмм.

В сложившихся экономических условиях для многих жителей Кишинева покупка готовой продукции в магазинах становится реальной альтернативой домашним заготовкам. В результате под угрозой может оказаться гастрономическая традиция, глубоко укоренившаяся в местной культуре.