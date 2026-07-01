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dw.com logodw
2 Июля 2026, 07:00
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Токио, Копенгаген и Лиссабон признаны самыми комфортными для жизни городами мира

Столицы Японии, Дании и Португалии оказались на первых строчках рейтинга британского журнала Monocle по качеству жизни в городах мира за 2026 год.

Токио, Копенгаген и Лиссабон признаны самыми комфортными для жизни городами мира.
Токио, Копенгаген и Лиссабон признаны самыми комфортными для жизни городами мира.

Критериями для оценки стали инфраструктура, наличие зеленых зон, количество и качество ресторанов, места для шоппинга, безопасность и политическая стабильность, пишет dw.com

Топ-10 комфортных для жизни городов выглядит так:

      1. Токио, Япония

      2. Копенгаген, Дания

      3. Лиссабон, Португалия

      4. Вена, Австрия

      5. Сидней, Австралия

      6. Цюрих, Швейцария

      7. Мадрид, Испания

      8. Париж, Франция

      9. Мюнхен, Германия

      10. Осло, Норвегия

Последнее, 20-е место, разделили города Киото (Япония) и Перт (Австралия).

Источник
dw.com logodw
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