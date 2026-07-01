Токио, Копенгаген и Лиссабон признаны самыми комфортными для жизни городами мира

Столицы Японии, Дании и Португалии оказались на первых строчках рейтинга британского журнала Monocle по качеству жизни в городах мира за 2026 год.

Токио, Копенгаген и Лиссабон признаны самыми комфортными для жизни городами мира.