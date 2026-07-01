2 Июля 2026, 07:00
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Токио, Копенгаген и Лиссабон признаны самыми комфортными для жизни городами мира
Столицы Японии, Дании и Португалии оказались на первых строчках рейтинга британского журнала Monocle по качеству жизни в городах мира за 2026 год.
Критериями для оценки стали инфраструктура, наличие зеленых зон, количество и качество ресторанов, места для шоппинга, безопасность и политическая стабильность, пишет dw.com
Топ-10 комфортных для жизни городов выглядит так:
1. Токио, Япония
2. Копенгаген, Дания
3. Лиссабон, Португалия
4. Вена, Австрия
5. Сидней, Австралия
6. Цюрих, Швейцария
7. Мадрид, Испания
8. Париж, Франция
9. Мюнхен, Германия
10. Осло, Норвегия
Последнее, 20-е место, разделили города Киото (Япония) и Перт (Австралия).