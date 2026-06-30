Диетолог объяснила, когда замороженные и консервированные овощи полезнее свежих.

Замороженные и консервированные фрукты и овощи не только не уступают свежим по питательной ценности, но в отдельных случаях превосходят их, рассказала старший преподаватель диетологии Университета Суинберн Маргарет Мюррей.

Главный аргумент в пользу переработанных форм — скорость заморозки и консервирования. Промышленная глубокая заморозка происходит сразу после сбора урожая: фрукты и овощи не успевают потерять витамины и антиоксиданты в процессе транспортировки и хранения. Для сравнения: через неделю в холодильнике большинство «свежих» продуктов по составу уже эквивалентны замороженным аналогам. В некоторых случаях заморозка даже повышает содержание нутриентов: в замороженных абрикосах витамина C больше, чем в свежих, поскольку аскорбиновую кислоту нередко используют как консервант, передает theconversation.com

Консервирование действует иначе: высокая температура стерилизации разрушает часть водорастворимых витаминов, прежде всего витамин C. Однако современные технологии позволяют проводить процесс быстрее и при более низких температурах, сокращая потери.

На что обращать внимание при покупке? Консервированные овощи могут содержать много соли — лучше выбирать продукты с маркировкой «без добавленной соли» и промывать их перед употреблением. Консервированные фрукты в сиропе содержат лишний сахар — предпочтительны варианты в натуральном соке.

Замороженные продукты уязвимы к повторному размораживанию: оно разрушает клеточную структуру и снижает питательную ценность. Кроме того, при недостаточной тепловой обработке замороженные овощи могут нести риск заражения листерией. Для большинства блюд такие продукты полностью взаимозаменяемы со свежими — и существенно экономят бюджет.