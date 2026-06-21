Ионицэ: Молдова импортирует овощей в 15 раз больше, чем экспортирует.

Внутреннего производства овощей в Молдове уже недостаточно для покрытия растущего спроса населения.

Об этом заявил экономический эксперт IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ. По его словам, страна столкнулась с аграрным парадоксом: несмотря на восстановление экспорта и постепенное развитие коммерческого овощеводства, импорт овощей достиг рекордных показателей и превышает экспорт более чем в 15 раз, передает rupor.md

Согласно представленным данным, в 2025 году Молдова экспортировала овощей всего на 8 млн долларов, тогда как импорт составил 123 млн долларов. Таким образом, отрицательное сальдо внешней торговли в секторе достигло примерно 115 млн долларов.

Эксперт отметил, что ежегодное потребление овощей в стране составляет около 350–400 тысяч тонн, однако внутреннее производство уже не покрывает потребности рынка. Если в 2001–2005 годах республика производила овощей больше, чем потребляла, то в последние годы ситуация изменилась. В период 2021–2025 годов среднегодовое производство составило около 260 тысяч тонн, а потребление превысило 320 тысяч тонн.

По словам Ионицэ, структура сельского хозяйства также меняется. Жители страны всё реже выращивают овощи для собственных нужд, тогда как фермерские хозяйства и агропредприятия постепенно увеличивают объемы коммерческого производства.

«Население уже не выращивает овощи в таких объемах, как раньше, но сельхозпредприятия и фермеры ежегодно наращивают производство. За последние десять лет коммерческое производство овощей выросло с 34 тысяч до 118 тысяч тонн», — отметил эксперт.

Однако этого роста недостаточно, чтобы компенсировать снижение домашнего производства и увеличение спроса. В 2025 году Молдова импортировала рекордные 118 тысяч тонн овощей, почти половину из которых составил картофель. Сегодня лишь 45% овощей, продаваемых в торговых сетях страны, имеют местное происхождение, остальные поступают из-за рубежа.

Наибольшие объемы импорта приходятся на картофель, помидоры и огурцы. При этом положительное торговое сальдо сохраняется только по отдельным позициям — луку, чесноку и фасоли.

Эксперт также обратил внимание на низкую стоимость молдавского овощного экспорта. В среднем экспортируемые овощи продаются по цене около 40 центов за килограмм, тогда как импортируемая продукция обходится примерно в 1 доллар за килограмм.

Отдельной проблемой Ионицэ назвал практически исчезнувшую отрасль переработки овощей.

«Когда-то в стране производилось около двух миллиардов банок консервов в год. Сегодня эта отрасль практически исчезла. Для государства, которое считает себя аграрным, это крайне печальная ситуация», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, Молдова обладает значительным потенциалом для развития овощеводства, однако для этого необходимы инвестиции, государственная поддержка, субсидии и развитие перерабатывающей промышленности.