Минфин отрегулировал деятельность поставщиков услуг закупок.

Он устанавливает общий порядок организации государственных/секторных закупок, а также вспомогательных закупочных мероприятий. Реестр поставщиков услуг закупок будет вести в электронном формате Агентство госзакупок, передает logos-pres.md

Согласно регламенту, закупки смогут осуществляться юрлицами публичного и частного права при соблюдении требований регламента и в пределах полномочий, определенных нормативными актами, регулирующими их деятельность.

А именно, поставщики должны, во-первых, быть зарегистрированными как юрлицо публичного или частного права и оператор персональных данных.

Во-вторых, назначить в качестве секретаря рабочей группы специалиста, сертифицированного в области закупок. А также ввести в ее состав как минимум одно лицо, обладающее компетенциями в этой сфере, имеющее высшее юридическое и/или экономическое образование и зарегистрированное в Реестре.

Предоставлять вспомогательные закупочные услуги поставщик будет через созданную рабочую группу, состоящую как минимум из 5 постоянных членов, в отдельных случаях — 3 членов.

Новые нормы позволят более ответственно использовать бюджетные ресурсы, снизить риски ошибок и улучшить качество услуг. А также улучшат статистику этой деятельности, способствуя оценке политики государства в области закупок.