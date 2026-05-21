21 Мая 2026, 08:34
Молдова согласовала с МВФ меры по снижению дефицита бюджета

Министр финансов Андриан Гаврилицэ рассказал об итогах переговоров по Соглашению с МВФ. Он уточнил, что стороны согласовали цели по снижению бюджетного дефицита и меры, необходимые для устойчивого экономического роста.

Группа экспертов МВФ во главе с Алиной Янку находилась с визитом в Кишиневе 7-20 мая 2026 года. Миссия Международного валютного фонда провела переговоры с молдавскими властями в связи с запросом новой программы, поддерживаемой Инструментом координации политики (PCI), сообщает logos-press.md

Сигнал о движении в правильном направлении

Вчера, 20 мая, премьер-министр Александру Мунтяну сообщил, что Молдова и МВФ достигли соглашения по новой программе сотрудничества на ближайшие три года. По его словам, для Молдовы этот результат — ясный сигнал о том, что наши международные партнеры положительно оценивают ситуацию в стране.

Позже заявление об итогах переговоров сделал и министр финансов Андриан Гаврилицэ.

«Сегодня у нас хорошие новости, отметил он. — Мы достигли предварительной договоренности с миссией МВФ, четко установив целевые показатели по снижению дефицита и основные параметры и меры, которые должны быть приняты для обеспечения устойчивого экономического роста».

Министр сообщил также, что в ближайшие дни Министерство финансов доработает проект бюджетно-налоговой политики на следующий год в соответствии с новыми установленными в рамках переговоров целями.

Напомним, подписанное с МВФ соглашение не предполагает финансовой помощи.

Источник
logos.press.md
