Дмитрий Константинов объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Бывший председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов, связанный с политиком Иланом Шором, объявлен в международный розыск через Интерпол.

Информацию подтвердила пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Дина Фетко, передает tvrmoldova.md

По данным следствия, Константинов был заочно приговорён 26 декабря 2025 года к 12 годам лишения свободы за злоупотребление властью и присвоение имущества в особо крупных размерах — более 46 млн леев.

Прокуроры утверждают, что в период 2017–2020 годов он, будучи руководителем коммерческой структуры в Комрате, вместе с другими лицами мог санкционировать незаконные переводы денежных средств на счета аффилированных компаний. Также ему вменяется сокрытие финансовой информации, что, по версии следствия, привело к многомиллионному ущербу.

Для обеспечения возможной конфискации имущества на активы, связанные с обвиняемым, был наложен арест на недвижимость стоимостью свыше 46 млн леев.

Позднее Апелляционная палата Юг (Комрат) отменила решение об объявлении Константинова в розыск, указав, что приговор суда первой инстанции ещё не вступил в законную силу. Постановление было вынесено 26 мая 2026 года и не подлежит обжалованию.

Константинов возглавлял Народное собрание Гагаузии с февраля 2022 по ноябрь 2025 года. Он заявлял, что покинул должность по состоянию здоровья и отрицал политическое давление.

По данным следствия, он также участвовал в политических инициативах, связанных с блоком «Победа», ассоциируемым с Иланом Шором, и встречался с ним за рубежом.

Расследование по делу продолжается. Все фигуранты считаются невиновными до вынесения окончательного судебного решения.