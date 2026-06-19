theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
tvrmoldova.md logotvrmoldova
19 Июня 2026, 21:32
12
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Дмитрий Константинов объявлен в международный розыск по линии Интерпола

Бывший председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов, связанный с политиком Иланом Шором, объявлен в международный розыск через Интерпол.

Дмитрий Константинов объявлен в международный розыск по линии Интерпола.
Дмитрий Константинов объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Информацию подтвердила пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Дина Фетко, передает tvrmoldova.md

По данным следствия, Константинов был заочно приговорён 26 декабря 2025 года к 12 годам лишения свободы за злоупотребление властью и присвоение имущества в особо крупных размерах — более 46 млн леев.

Прокуроры утверждают, что в период 2017–2020 годов он, будучи руководителем коммерческой структуры в Комрате, вместе с другими лицами мог санкционировать незаконные переводы денежных средств на счета аффилированных компаний. Также ему вменяется сокрытие финансовой информации, что, по версии следствия, привело к многомиллионному ущербу.

Для обеспечения возможной конфискации имущества на активы, связанные с обвиняемым, был наложен арест на недвижимость стоимостью свыше 46 млн леев.

Позднее Апелляционная палата Юг (Комрат) отменила решение об объявлении Константинова в розыск, указав, что приговор суда первой инстанции ещё не вступил в законную силу. Постановление было вынесено 26 мая 2026 года и не подлежит обжалованию.

Константинов возглавлял Народное собрание Гагаузии с февраля 2022 по ноябрь 2025 года. Он заявлял, что покинул должность по состоянию здоровья и отрицал политическое давление.

По данным следствия, он также участвовал в политических инициативах, связанных с блоком «Победа», ассоциируемым с Иланом Шором, и встречался с ним за рубежом.

Расследование по делу продолжается. Все фигуранты считаются невиновными до вынесения окончательного судебного решения.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте