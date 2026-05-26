26 Мая 2026, 12:22
4 907
В Страшенах пропал 20-летний молодой человек: полиция просит помощи в розыске

Полиция Молдовы разыскивает 20-летнего жителя Страшен, который ушел из дома больше недели назад и не вернулся.

Молодой человек ушел в неизвестном направлении днем 18 мая, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно, сообщили в правоохранительных органах, пишет rupor.md

Рост пропавшего - около 1,80 метра, у него худощавое телосложение, овальное лицо и короткие темные волосы. В день исчезновения он был одет в серую кофту с синим капюшоном, синие джинсы и белые ботинки.

Полиция просит всех, кто видел молодого человека или знает, где он находится, срочно сообщить об этом. Информацию можно передать по единому номеру экстренных служб или по телефону 068 201 253.

