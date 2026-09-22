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logos-press.md logologos-press
22 Сентября 2026, 21:18
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Для заповедника «Старый Орхей» разработали архитектурный путеводитель

Туристы и ценители культуры могут познакомиться с архитектурной особенностями заповедника «Орхеюл Векь» и бассейна нижнего течения реки Реут благодаря новому путеводителю.

Для заповедника «Старый Орхей» разработали архитектурный путеводитель.
Для заповедника «Старый Орхей» разработали архитектурный путеводитель.

Гид содержит информацию об традиционных постройках, аутентичных материалах и решениях по реконструкции, а также наглядные примеры из населенных пунктов. «Руководство по архитектурному проектированию с учетом местной специфики сельской местности» было разработано Институтом культурного наследия при поддержке министерства культуры и финансировании фонда развития и поддержки социальных инициатив ALT, передает logos-pres.md

В путеводитель включены населенные пункты Требужень, Бутучень и Моровая, расположенные на территории заповедника, а также Брэнешть, Фурчень и Микэуць, находящиеся в охранной зоне. В обзор также включены соседние населенные пункты со схожими историко-культурными чертами: Похорничень, Пятра, Желобок, Иванча, Бэлэшешть, Рэкулешть, Жеврень и Устия.

Гид содержит сравнительные фотографии, схемы и примеры, позволяющие распознать характерные для региона архитектурные элементы. В документе представлены рекомендации по работе с традиционными материалами — камнем, деревом и глиной, — а также решения по повышению энергоэффективности зданий без ущерба для их исторического облика.

Одна из целей издания — предотвратить изменение традиционной архитектуры посредством построек или вмешательств, которые некорректно имитируют традиционный стиль. Гид адресован широкому кругу читателей: местным жителям, предпринимателям, представителям власти, а также архитекторам, проектировщикам, строителям и ремесленникам.

Отдельное внимание в руководстве уделено правовым аспектам. Авторы напоминают, что соблюдение законодательства об охране памятников и археологического наследия обязательно, а несанкционированные работы, приводящие к деградации или уничтожению объектов, влекут за собой административную или уголовную ответственность.

Путеводитель был разработан под руководством доктора Иона Урсу при участии научного консультанта Серджиуса Чокану и команды экспертов — доктора Виталия Малкоча и архитектора Константина Андрущака.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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