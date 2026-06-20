Морские грузоперевозки Молдовы восстанавливаются, но риски остаются.

За первые пять с половиной месяцев 2026 года грузоперевозки водным транспортом в Республике Молдова практически полностью восстановились после шока прошлого года.

В период 1 января – 10 июня из страны водным транспортом было вывезено 785,9 тыс. тонн экспортных и транзитных грузов, что на 36% больше, чем в первом полугодии 2025 года (однако на 15% меньше, чем в первом полугодии 2024). Импорт вырос еще более значительно, передает logos-pres.md

Общий объем перевалки грузов через молдавские порты — около 1,48 млн тонн — значительно превышает показатель первого полугодия 2025 года (1,08 млн тонн) и почти равен показателю первого полугодия 2024 года. «Двигателем восстановления водного товаропотока стали зерновые: 702,7 тыс. тонн (+ 39% к показателю за первое полугодие 2025).

Доля зерна в морском экспорте страны достигает 89% и лишний раз указывает на растущую зависимость морских поставок страны от сырьевого сельскохозяйственного рынка. Примечательно, что доля зерна в морских поставках составляет почти 90% уже четвертый год подряд», — отмечает в своем анализе рынка морских грузоперевозок Молдовы эксперт в агромаркетинге Юрий Рижа.

Структура морского товаропотока в разрезе сельхозкультур

Динамика морского экспорта по видам продукции весьма показательна. В указанный период 2026 года поставки пшеницы морем практически полностью вернулись к уровню первого полугодия 2024 (351,8 тыс. тонн). И это после почти двукратного снижения в 2025 году. Подсолнечник укрепляет свою роль двигателя морского экспорта.

Его поставки в каждом анализируемом периоде последних трех сезонов увеличивался почти в разы. И в 2026 году на него приходится около 26% от общего объема сельскохозяйственного экспорта морем. Экспорт кукурузы, хотя и увеличился по сравнению с показателем за первое полугодие 2025, но остается на треть ниже соответствующего уровня 2024 года. Многолетнее снижение динамики морских поставок этой продукции продолжается.

Экспорт продуктов переработки зерна (подсолнечное масло, шрот и побочные продукты) частично восстановился, увеличившись более чем вдвое по сравнению провалом показателей в 2025. Примечательно, что подсолнечный шрот вновь появился в статистике (18,9 тыс. тонн) после полного прекращения экспорта в первом полугодии 2025 года.

Однако весь экспорт этого товара остается на две трети ниже, чем в первом полугодии 2024. На товары этой категории приходится лишь 7% морского экспорта агропродовольственной продукции. Что касается входящих грузоперевозок, то здесь наблюдается устойчивый внутренний спрос.

Импорт товаров морским путем (без учета транзита) достиг 631,6 тыс. тонн, что выше показателей двух предыдущих лет. Основа импорта – дизельное топливо, удобрения, строительные материалы (крупнейшая категория – 29% поставок).

Порты

Международный свободный порт Джурджулешть укрепляет свои позиции в качестве главного логистического центра Молдовы. Экспорт достигает 582,2 тыс. тонн, что на 32% больше, чем в первом полугодии 2025 года, и всего на 6% меньше, чем в первом полугодии 2024 года. Объемы зерна, отгруженного через порт (508,3 тыс. тонн), превышают показатели обоих предыдущих лет.

Этому способствует рост поставок пшеницы (более 206 тыс. тонн) и подсолнечника (195 тыс. тонн). Джурджулешть также обрабатывает весь экспорт переработанной продукции и почти весь импорт топлива и удобрений.

По общему объему перевалки порт даже превосходит уровень первого полугодия 2024 года — доказательство специализации: сырьевые зерновые на выходе, стратегически важные ресурсы на входе. Речной порт Унгень представляет иную картину товаропотоков. В первом полугодии 2026 экспорт восстанавливается (203,7 тыс. тонн, +52%) после спада в 2025 году.

Но он остается на треть ниже показателей первой половины 2024 года. Частичное восстановление трафика обусловлено активными поставками пшеницы. При этом порт сохраняет свой уникальный профиль: он по-прежнему является единственным, через который осуществляется отгрузка живых животных и оттягивает на себя поставки металлолома.

Однако наиболее интересная тенденция наблюдается в структуре импорта. Порт Унгень демонстрирует существенный рост ввоза грузов, в основном удобрений, соли, соды и сахара. Порт перестраивается в агропромышленный канал поставок, компенсируя волатильность экспорта зерновых за счет импорта.

Прогноз

В данный момент есть предпосылки надеяться на интенсивный сельскохозяйственный сезон — с богатым урожаем, что означает значительное увеличение нагрузки на порты.

В таких условиях эффективность перевалки и погрузки судов становится такой же важной характеристикой, как и объем грузов. Каждый день, «сэкономленный на причале», означает своевременное выполнение контрактов и снижение логистических затрат, что в конечном итоге отражается на закупочной цене, получаемой фермерами.

Недавний опыт показывает, насколько уязвимы порты, обеспечивающие низкую пропускную способностью. Задержка судна у причала из-за проблем, связанных с техническим оборудованием, может быстро привести к задержкам по всей логистической цепочке.