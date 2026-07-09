Директора тюрьмы № 9 «Прункул» поместили под арест на 30 суток.

Директор пенитенциарного учреждения № 9 «Прункул», задержанный в среду, 8 июля, сегодня, 9 июля, был помещен под предварительный арест на 30 суток. Эдуард Тимофей обвиняется в коррупции, изнасиловании и домогательствах.

«Ходатайство прокуроров удовлетворено. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде предварительного ареста сроком на 30 суток — до 7 августа 2026 года. Арест будет отбываться в изоляторе Национального центра по борьбе с коррупцией», — заявил судья, цитирует realitatea.md

Напомним, директор пенитенциарного учреждения № 9 «Прункул» был задержан 8 июля сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры в рамках уголовного дела, находящегося в производстве этого ведомства.