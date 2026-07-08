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agora.md logoagora
8 Июля 2026, 22:16
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Директора тюрьмы №9 «Прункул» подозревают в коррупции и злоупотреблениях

Антикоррупционная прокуратура сообщила подробности задержания директора тюрьмы №9 «Прункул» Эдуарда Тимофея.

Директора тюрьмы №9 «Прункул» подозревают в коррупции и злоупотреблениях.
Директора тюрьмы №9 «Прункул» подозревают в коррупции и злоупотреблениях.

По данным ведомства, он подозревается в коррупции и других злоупотреблениях, передает agora.md

Как сообщили прокуроры, 8 июля следователи провели обыски по месту жительства Тимофея, а также в его служебном кабинете. По итогам следственных действий он был задержан.

Прокуратура намерена ходатайствовать о применении к подозреваемому меры пресечения в виде предварительного ареста сроком на 30 суток. Рассмотрение ходатайства назначено на 9 июля в 10:30.

Ранее Национальная администрация пенитенциарных учреждений подтвердила факт задержания директора учреждения, отметив, что оно произошло в рамках уголовного дела, находящегося в производстве Антикоррупционной прокуратуры.

В ведомстве заявили, что полностью сотрудничают с правоохранительными органами и окажут необходимое содействие в проведении расследования. В ведомстве также подчеркнули, что придерживаются политики нулевой терпимости к коррупции и другим нарушениям закона.

Эдуард Тимофей возглавляет тюрьму №9 «Прункул» с 16 мая 2018 года.

Источник
agora.md logoagora
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