Директора тюрьмы №9 «Прункул» подозревают в коррупции и злоупотреблениях.

Антикоррупционная прокуратура сообщила подробности задержания директора тюрьмы №9 «Прункул» Эдуарда Тимофея.

По данным ведомства, он подозревается в коррупции и других злоупотреблениях, передает agora.md

Как сообщили прокуроры, 8 июля следователи провели обыски по месту жительства Тимофея, а также в его служебном кабинете. По итогам следственных действий он был задержан.

Прокуратура намерена ходатайствовать о применении к подозреваемому меры пресечения в виде предварительного ареста сроком на 30 суток. Рассмотрение ходатайства назначено на 9 июля в 10:30.

Ранее Национальная администрация пенитенциарных учреждений подтвердила факт задержания директора учреждения, отметив, что оно произошло в рамках уголовного дела, находящегося в производстве Антикоррупционной прокуратуры.

В ведомстве заявили, что полностью сотрудничают с правоохранительными органами и окажут необходимое содействие в проведении расследования. В ведомстве также подчеркнули, что придерживаются политики нулевой терпимости к коррупции и другим нарушениям закона.

Эдуард Тимофей возглавляет тюрьму №9 «Прункул» с 16 мая 2018 года.