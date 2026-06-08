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logos.press.md logologos
8 Июня 2026, 13:35
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Молдова привлечет более 40 млн евро на модернизацию сельских школ

Молдова модернизирует 20 сельских школ-моделей. На ремонт, цифровизацию и энергоэффективность учебных заведений направят 50 млн евро.

Молдова привлечет более 40 млн евро на модернизацию сельских школ.
Молдова привлечет более 40 млн евро на модернизацию сельских школ.

Члены парламентской комиссии по внешней политике одобрили консультативное заключение по началу переговоров с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о заключении кредитного соглашения на сумму 40 млн евро. Помимо кредита ЕИБ, проект получит грантовую поддержку в размере 2 млн евро через Инвестиционную платформу соседства, вклад Республики Молдова составит 8 млн евро, пишет logos-pres.md

Средства будут направлены на обновление школьной инфраструктуры в соответствии со стандартами Европейского союза. Проект предусматривает повышение энергоэффективности зданий и развитие цифровых образовательных сред.

По данным министерства образования и исследований, разработавшего данный проект, 20 учебных заведений в различных регионах страны получат современные, безопасные и инклюзивные условия, адаптированные к актуальным потребностям учащихся и преподавателей.

Планируемые инвестиции охватывают вопросы энергоэффективности, цифровизации и перепланировки образовательных пространств общей площадью более 200 000 м². Эти меры позволят улучшить условия обучения, повысить привлекательность школ и облегчить доступ к качественному образованию, особенно для детей из уязвимых сообществ.

Соглашение вступит в силу после его ратификации парламентом.

Источник
logos.press.md logologos
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