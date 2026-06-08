Молдова привлечет более 40 млн евро на модернизацию сельских школ.

Члены парламентской комиссии по внешней политике одобрили консультативное заключение по началу переговоров с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о заключении кредитного соглашения на сумму 40 млн евро. Помимо кредита ЕИБ, проект получит грантовую поддержку в размере 2 млн евро через Инвестиционную платформу соседства, вклад Республики Молдова составит 8 млн евро, пишет logos-pres.md

Средства будут направлены на обновление школьной инфраструктуры в соответствии со стандартами Европейского союза. Проект предусматривает повышение энергоэффективности зданий и развитие цифровых образовательных сред.

По данным министерства образования и исследований, разработавшего данный проект, 20 учебных заведений в различных регионах страны получат современные, безопасные и инклюзивные условия, адаптированные к актуальным потребностям учащихся и преподавателей.

Планируемые инвестиции охватывают вопросы энергоэффективности, цифровизации и перепланировки образовательных пространств общей площадью более 200 000 м². Эти меры позволят улучшить условия обучения, повысить привлекательность школ и облегчить доступ к качественному образованию, особенно для детей из уязвимых сообществ.

Соглашение вступит в силу после его ратификации парламентом.