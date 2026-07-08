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moldova1.md logomoldova1
8 Июля 2026, 21:40
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Дети-беженцы из Украины получат 10% мест при поступлении в школы Молдовы

Дети-беженцы из Украины получат квоту в размере 10% от доступных мест при поступлении в I и X классы школ Республики Молдова в 2026–2027 учебном году.

Дети-беженцы из Украины получат 10% мест при поступлении в школы Молдовы.
Дети-беженцы из Украины получат 10% мест при поступлении в школы Молдовы.

Об этом сообщили представители Министерства образования и исследований во время информационной встречи с родителями украинских детей, передает moldova1.md

В ведомстве отметили, что процедуры зачисления детей из Украины в молдавские школы были упрощены, а бюрократические требования значительно сокращены.

Одной из мер поддержки стало расширение классов с преподаванием на украинском языке в гимназии имени Тараса Шевченко в Кишинёве. При этом учащиеся будут обязательно изучать и румынский язык.

Кроме того, по запросу родителей в школах, где украинский язык не преподаётся, могут открываться кружки для его изучения. Это позволит детям сохранять родной язык и культурную идентичность.

Для облегчения интеграции украинских детей и взрослых в молдавское общество власти также организуют курсы румынского языка.

Дети-беженцы получают доступ к учебникам, образовательным материалам, психолого-педагогической поддержке, а также помощи в рамках сотрудничества местных властей и международных организаций.

По данным Министерства образования и исследований, в общеобразовательных учреждениях Молдовы сейчас обучаются 2 879 детей и молодых людей из Украины. Ещё 857 детей посещают учреждения раннего образования.

При этом часть украинских детей продолжает обучение онлайн по учебной программе Украины, сохраняя связь с системой образования своей страны.

Источник
moldova1.md logomoldova1
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