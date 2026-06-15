Депутаты требуют признать борьбу с оттоком населения задачей номер один.

Комиссия подчеркивает, что массовый отток граждан в сочетании с падением рождаемости и старением населения создает серьезные вызовы для рынка труда, систем социальной защиты, образования и здравоохранения, негативно сказываясь на экономическом развитии страны. Депутаты обратили внимание на то, что страна занимает четвертое место в мире по уровню демографического спада, сообщает logos-press.md

Задачи перед правительством

В этом контексте члены комиссии требуют от исполнительной власти принятия срочных и эффективных мер для мотивации граждан оставаться в стране и облегчения возвращения тех, кто уехал. Депутаты призывают ускорить выполнение обязательств перед Евросоюзом и внедрить конкретные инструменты для стабилизации экономики, включая повышение доходов, поддержку предпринимательства и создание привлекательных рабочих мест. Кроме того, правительство обязано ежегодно представлять парламенту подробный отчет о влиянии программ по борьбе с депопуляцией, делая упор на четкие индикаторы результатов в каждой сфере развития.

Комиссия подчеркивает необходимость оснащения примэрий ресурсами для сопровождения вернувшихся граждан, а также активизации сотрудничества с частным сектором для развития услуг наставничества. Власти призывают использовать имеющийся человеческий капитал, включая потенциал людей пенсионного возраста, и инвестировать в активную политику занятости для обеспечения устойчивости социальных систем и сплоченности местных сообществ.

Статистика

Данное решение было принято по итогам публичных слушаний, организованных на платформе комиссии по правам человека и межэтническим отношениям. Согласно представленным тогда председателем комиссии Григоре Новаком данным, численность населения с постоянным местом жительства в Республике Молдова на 1 января 2025 года составила около 2,4 млн человек, что на 42 тыс. (или 1,7%) меньше, чем в начале предыдущего года. Долгосрочная тенденция вызывает еще большую обеспокоенность: по сравнению с 2019 годом население страны к 2025 году сократилось более чем на 260 тыс. человек, а по сравнению с 2016 годом спад составил около 450 тыс. граждан. Более того, в ходе слушаний было высказано мнение, что реальный масштаб сокращения населения может быть еще более значительным.

Новый план

Как сообщалось ранее, Бюро по связям с диаспорой готовит новый план действий на 2026–2028 годы по реализации Национального механизма помощи при возвращении. Документ будет включать меры, направленные на содействие возвращению и реинтеграции граждан Молдовы, улучшение их доступа к государственным услугам, возможностям трудоустройства, образованию, предпринимательству и другим важным аспектам социально-экономической адаптации.