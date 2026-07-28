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Infotag.md logoInfotag
28 Июля 2026, 21:18
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Депутат «Нашей партии» предложил снизить тариф на газ за счет прибыли Energocom

C таким предложением выступил во вторник на слушаниях в парламенте депутат фракции «Нашей партии» Константин Куюмжу, заявивший, что НАРЭ «не адвокат компании, а гарант общественного интереса».

Депутат «Нашей партии» предложил снизить тариф на газ за счет прибыли Energocom.
Депутат «Нашей партии» предложил снизить тариф на газ за счет прибыли Energocom.

По его словам, по итогам 2024 г. чистая прибыль Energocom составила около 793 млн леев, из которых примерно 198 млн леев компания перечислила в государственный бюджет, а оставшуюся сумму оставило в своем распоряжении. Депутат полагает, что часть данных средств могла бы быть использована для снижения тарифа на газ для бытовых потребителей, передает infotag.md

«Предлагаю вам подумать о гражданах и совместно с акционерами рассмотреть возможность направления части этих доходов в бюджет государства или использовать их таким образом, чтобы не создавать нагрузку на потребителей газа», - сказал Куюмжу.

Он обратил внимание на расходы, включенные в затраты компании. Среди них – затраты на содержание офиса Energocom.

«НАРЭ - не адвокат Energocom, а гарант общественного интереса. Регулятор обязан защищать интересы потребителей,  проверять все расчеты и расходы, включаемые в предлагаемый поставщиком газа новый тариф», - подчеркнул он.

По словам представителей Energocom, прибыль в основном формируется за счет деятельности на свободном рынке, операций с электроэнергией и газом, а не от регулируемой деятельности.

Одним из приведенных ими аргументов служит рекомендация международных экспертов, суть которой сводится к тому, чтобы не использовать прибыль от нерегулируемой деятельности для снижения регулируемых тарифов.

Источник
Infotag.md logoInfotag
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