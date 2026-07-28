Депутат «Нашей партии» предложил снизить тариф на газ за счет прибыли Energocom.

C таким предложением выступил во вторник на слушаниях в парламенте депутат фракции «Нашей партии» Константин Куюмжу, заявивший, что НАРЭ «не адвокат компании, а гарант общественного интереса».

По его словам, по итогам 2024 г. чистая прибыль Energocom составила около 793 млн леев, из которых примерно 198 млн леев компания перечислила в государственный бюджет, а оставшуюся сумму оставило в своем распоряжении. Депутат полагает, что часть данных средств могла бы быть использована для снижения тарифа на газ для бытовых потребителей, передает infotag.md

«Предлагаю вам подумать о гражданах и совместно с акционерами рассмотреть возможность направления части этих доходов в бюджет государства или использовать их таким образом, чтобы не создавать нагрузку на потребителей газа», - сказал Куюмжу.

Он обратил внимание на расходы, включенные в затраты компании. Среди них – затраты на содержание офиса Energocom.

«НАРЭ - не адвокат Energocom, а гарант общественного интереса. Регулятор обязан защищать интересы потребителей, проверять все расчеты и расходы, включаемые в предлагаемый поставщиком газа новый тариф», - подчеркнул он.

По словам представителей Energocom, прибыль в основном формируется за счет деятельности на свободном рынке, операций с электроэнергией и газом, а не от регулируемой деятельности.

Одним из приведенных ими аргументов служит рекомендация международных экспертов, суть которой сводится к тому, чтобы не использовать прибыль от нерегулируемой деятельности для снижения регулируемых тарифов.