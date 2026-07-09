Мариан о высокой зарплате родственницы в ОГА: Костюк несет бред.

Василе Костюк заявил, что депутат от PAS Раду Мариан способствовал назначению своей кумнаты на должность начальника управления в Органе гражданской авиации.

Лидер партии "Демократия дома" утверждает, что ее годовая зарплата составляет 592 590 леев, а также ей выплачивается пособие по уходу за ребенком в размере 257 тысяч леев.

Раду Мариан назвал эти обвинения "бредом".

"От двоюродных сестер — к кумнатам. Сегодня мы говорим о кумнате Раду Мариана, которая в 2024 году вышла замуж за его брата, того, который поет в хоре. Золовка — начальник управления в Органе гражданской авиации. Как вам удалось ее продвинуть? Господин Мариан, вы рекомендовали ее или нет? Возможно, будучи советником в Сынжере, она решила, что может работать в аэропорту, ведь там и зарплаты хорошие. У меня нет ничего против госпожи Пыргарь Татьяны", — заявил Василе Костюк в видеоролике, опубликованном в социальных сетях.

Депутат также продемонстрировал декларацию об имуществе Татьяны Пыргарь, в которой указан доход около 592 тысяч леев, полученный в 2024 году от Органа гражданской авиации.

В ответ на просьбу прокомментировать обвинения Раду Мариан заявил:

"Костюк несет бред. Насколько мне известно, госпожа Пыргарь начала работать государственным служащим еще в 2015 году в Министерстве экономики, задолго до того, как я с ней познакомился. Она сама принимает решения о следующих шагах в своей карьере. Я не участвовал в процедуре ее трудоустройства в Орган гражданской авиации. Лучше бы у Костюка спросили, откуда у него деньги на оплату дорогих частных школ для своих детей, если все эти годы он не декларировал никаких доходов и не платил налоги. Человек, который оправдывает российскую агрессию против Республики Молдова и не платит налоги, — последний, кто может читать лекции о морали и честности".

Журналисты также направили запрос о комментарии в Орган гражданской авиации. На момент публикации материала ответа получено не было.

Ниже опубликована декларацию об имуществе Татьяны Пыргарь за 2024 год.