Дело Платона может быть передано новому судье и начаться заново.

Такая ситуация возникла в связи с переводом судьи Серджиу Стратана в Высшую судебную палату (ВСП), пишет tvrmoldova.md

Адвокат Вячеслава Платона Александр Боднарюк заявил, что именно ВСМ предстоит определить, какие дела останутся в производстве Серджиу Стратана для завершения рассмотрения, а какие будут переданы другим судьям.

По словам защиты, если дело будет передано другому судье, процесс фактически придется начать заново, поскольку оно все еще находится на рассмотрении суда первой инстанции.

«Если дело будет передано другому судье, это будет означать, что его придется рассматривать с самого начала. На наш взгляд, когда дело находится в первой инстанции, а судью переводят в ВСП, не совсем объективно, чтобы именно он выносил решение — независимо от того, оправдательное оно или обвинительное. Если он (Серджиу Стратан. — Прим. ред.) вынесет оправдательный или обвинительный приговор, одна из сторон в любом случае будет критиковать это решение», — заявил адвокат Платона Александр Боднарюк в комментарии для Ziarul de Gardă.

Последнее судебное заседание, назначенное на 10 июля, не состоялось, поскольку Серджиу Стратан прекратил исполнение полномочий судьи Кишиневского суда после назначения в ВСП.

Ранее суд отклонил ходатайство защиты об отводе судьи Серджиу Стратана. Тогда адвокат Платона утверждал, что уже имелась информация о переводе судьи в ВСП, и ссылался на это обстоятельство в своем заявлении.

Дело находится в производстве суда с 2019 года и было близко к вынесению приговора. После завершения судебных прений решение должно было быть оглашено 22 июня, однако суд постановил возобновить судебное следствие для выяснения отдельных обстоятельств дела.

По версии прокуроров, Вячеслав Платон вместе с Мариной Марохиной и другими неустановленными лицами действовал в интересах преступной организации с целью дискредитации судьи Высшей судебной палаты Светланы Новак.

Следствие утверждает, что обвиняемые изготовили и ввели в оборот поддельную банковскую карту. Их действия квалифицированы как подделка платежных инструментов и отмывание денег. За подделку платежных инструментов Уголовный кодекс предусматривает до восьми лет лишения свободы, а за отмывание денег — до десяти лет. Для юридических лиц законом предусмотрены штрафы и, в отдельных случаях, ликвидация.