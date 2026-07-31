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moldpres.md logomoldpres
31 Июля 2026, 08:28
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Данные с "умных счетчиков" будут считываться дистанционно и обрабатываться автоматически

Данные с "умных счетчиков", установленных у потребителей в Республике Молдова, смогут считываться дистанционно и обрабатываться автоматически.

Данные с &#34;умных счетчиков&#34; будут считываться дистанционно и обрабатываться автоматически.
Данные с "умных счетчиков" будут считываться дистанционно и обрабатываться автоматически.

Это станет возможным после подключения счетчиков к цифровой инфраструктуре, которая будет автоматически собирать данные о потреблении, проверять их и предоставлять операторам для мониторинга сетей, анализа потребления и выставления счетов, передаёт moldpres.md

Такая возможность обеспечивается благодаря платформам HES (Head-End System) и MDMS (Meter Data Management System), приобретённым на средства, предоставленные правительством Италии через ПРООН в Молдове. Платформы будут интегрированы в существующую инфраструктуру и станут полностью рабочими в течение 12 месяцев.

Государственный секретарь Министерства энергетики Каролина Новак подчеркнула, что новая система позволит операторам более эффективно управлять сетями, быстрее выявлять инциденты и предоставлять более качественные услуги потребителям, которые смогут пользоваться дифференцированными тарифами.

"Умные счётчики" измеряют потребление электроэнергии и передают информацию через концентраторы данных и коммуникационные сети. Платформа HES будет получать эти данные напрямую от счётчиков, планировать снятие показаний и контролировать работу устройств. Платформа также позволит дистанционно конфигурировать счётчики без выезда технических бригад на место. Связь является двусторонней: помимо сбора данных, операторы смогут передавать оперативные команды на "умные счётчики". Через HES также смогут поступать оповещения об отключениях электроэнергии, неисправностях или возможных несанкционированных вмешательствах в работу счётчиков.

Собранные данные будут далее передаваться на платформу MDMS, где они будут проверяться, обрабатываться и храниться, а затем использоваться для управления сетями, анализа потребления и выставления счетов. В случае, если какое-либо показание отсутствует или является ошибочным, система сможет выявить проблему и применить необходимые правила для оценки или корректировки информации. Все изменения будут фиксироваться, чтобы обеспечить возможность проследить весь путь данных.

Совместно платформы HES и MDMS обеспечат автоматическое движение данных от счётчика, установленного у потребителя, до систем операторов распределения и поставщиков электроэнергии.

На сегодняшний день при поддержке правительства Италии и ПРООН установлено 44 520 "умных счётчиков" у потребителей в зонах распределения «Север» и «Центр-Юг», вместе с сопутствующим оборудованием, необходимым для их функционирования, включая концентраторы данных и коммуникационные модули. Пилотный проект реализуется в партнёрстве с Министерством энергетики.

К концу 2027 года, как ожидается,   количество установленных в Республике Молдова устройств превысит 100 000. Ввод в эксплуатацию платформ HES и MDMS создаст необходимую цифровую основу для развития "умной системы учёта" на национальном уровне.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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