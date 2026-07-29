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rupor.md logorupor
29 Июля 2026, 15:52
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Дальнобойщик из Молдовы вывозил украинских призывников за $5000: ему грозит срок

В Украине 35-летнего водителя из Молдовы подозревают в организации незаконной переправки лиц через границу.

Дальнобойщик из Молдовы вывозил украинских призывников за $5000: ему грозит срок.
Дальнобойщик из Молдовы вывозил украинских призывников за $5000: ему грозит срок.

Об этом сообщает Беляевская окружная прокуратура, уточняя, что мужчину уже поместили под стражу и ему грозит срок от 7 до 9 лет тюрьмы, передает rupor.md

По данным следствия, подозреваемый работал дальнобойщиком и участвовал в преступной схеме, помогая украинским призывникам избегать мобилизации за 5000 долларов с человека. Связь с сообщниками он поддерживал через Telegram, где получал инструкции и данные о клиентах. В июле водитель встретился с 26-летним уклонистом и спрятал его в специально оборудованном тайнике — нише для инструментов в полуприцепе своего грузовика Iveco.

Автомобиль остановили пограничники на транзитном участке пункта пропуска «Удобное — Паланка — Маяки» во время движения по трассе Одесса — Рени. В ходе досмотра сотрудники Госпогранслужбы Украины обнаружили беглеца в тайнике. Материалы в отношении пособников выделены в отдельное производство, а оперативное сопровождение дела вели Управление стратегических расследований Нацполиции и 25-й пограничный отряд.

Согласно статье 62 Конституции Украины, подозреваемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке обвинительным приговором суда.

Источник
rupor.md logorupor
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