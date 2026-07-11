Пропавшего во Франции молдавского дальнобойщика нашли мертвым через много месяцев.

Гражданин Молдовы, пропавший во Франции около года назад во время работы водителем международных грузоперевозок, найден мертвым.

После многих месяцев поисков французские власти сообщили семье о трагической находке, передает unimedia.info

О случившемся сообщила мать 27-летнего Кристиана Стратана в социальных сетях.

"К сожалению, французские власти сообщили нам, что тело моего сына Кристиана Стратана было обнаружено спустя пять месяцев после его исчезновения. Все это время велось расследование, однако остается много неясных обстоятельств. Пока я не могу сообщить подробности, поскольку и наша семья ожидает официальных объяснений и выводов следствия. Прошу вас с пониманием отнестись к нашей боли и уважать наше горе", - написала женщина.

Напомним, уроженец Молдовы Кристиан Стратан исчез во Франции в конце апреля 2025 года. За полгода до этого он устроился на работу в Португалии водителем международных грузоперевозок.

В первые месяцы после исчезновения не было никаких сведений, которые могли бы помочь установить его местонахождение. Французские власти подтвердили, что молодой человек не находился под арестом и не был госпитализирован ни в одну из больниц, сообщает Life Moldova. Родственникам также не удавалось получить какую-либо информацию о его судьбе.