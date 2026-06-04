Члены «Аль-Каиды» и ИГИЛ исключены из национального списка СИБ.

Решение принято после того, как Совет Безопасности ООН исключил этих же лиц из международного санкционного списка, связанного с ИГИЛ и «Аль-Каидой», сообщает ipn.md

Согласно данным ООН, в отношении этих лиц больше не действуют меры по замораживанию активов, запрету на поездки и владение оружием.

Среди исключённых из списка — бывший лидер движения «Техрик-и-Талибан Пакистан» Маулана Фазлулла, а также лидеры и члены организаций «Лашкар-е-Тайба» и «Аль-Каида», включая Абдула Рехмана Макки, Хафиза Абдула Салама Бхуттави и Аамира Али Чаудхри.

ООН отмечает, что ряд исключённых лиц считаются умершими. В частности, Маулана Фазлулла, по имеющимся данным, был убит в 2018 году. Также умершими значатся Хафиз Абдул Салам Бхуттави, Аамир Али Чаудхри, Мустафа Хаджи Мухаммад Хан, Абдул Маджид Чаудхри и Мохаммед Туфаил.

В ООН подчеркнули, что санкционный список по ИГИЛ и «Аль-Каиде» регулярно пересматривается на основе информации государств-членов и международных организаций. Изменения, внесённые на международном уровне, впоследствии отражаются в национальных списках государств, применяющих санкционный режим, включая Республику Молдова.