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rupor.md logorupor
19 Июля 2026, 11:14
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Число детей в детсадах Молдовы сократилось почти на 18% за шесть лет

Число детей в учреждениях раннего образования Молдовы сократилось с 149,7 тысячи в 2019 году до 122,9 тысячи в 2025 году.

Число детей в детсадах Молдовы сократилось почти на 18% за шесть лет.
Число детей в детсадах Молдовы сократилось почти на 18% за шесть лет.

За шесть лет детсады потеряли 26,8 тысячи воспитанников, следует из отчета Национального бюро статистики «Образование в Республике Молдова», передает rupor.md

Сильнее всего снижение затронуло сельскую местность. Число воспитанников там упало с 77,6 до 58,5 тысячи, почти на четверть. В городах оно сократилось с 72,1 до 64,4 тысячи, примерно на 11%.

При этом число учреждений раннего образования за тот же период уменьшилось с 1486 до 1465, а количество мест почти не изменилось: 175,9 тысячи против 177,3 тысячи в 2019 году.

В результате детсады стали менее заполненными. Шесть лет назад на каждые 100 мест приходилось 84 ребенка, в 2025 году только 70. В городах этот показатель составил 89 детей, а в селах 57.

При этом охват ранним образованием вырос с 72,8% в 2019 году до 73,4% в 2025 году. Таким образом, детсады посещает немного большая доля детей соответствующего возраста, несмотря на общее сокращение числа воспитанников.

Данные не включают учреждения на левом берегу Днестра и в муниципии Бендеры

Источник
rupor.md logorupor
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