Чиновница АПС, которую отчитал Плынгэу, задекларировала 734 тысячи леев дохода за год

Около 734 тысяч леев дохода за 2025 год задекларировала Наталья Пэтрашку, представительница Агентства публичной собственности (АПС), которую публично отчитал депутат Дину Плынгэу.

Напомним, что Пэтрашку привлекла внимание общественности после напряженного обмена репликами с депутатом Дину Плынгэу во время слушаний парламентской комиссии по расследованию деятельности государственных предприятий в связи с делом MoldATSA, пишет tvrmoldova.md

Согласно декларации об имуществе и личных интересах, Пэтрашку указала зарплату в размере 334 532 леев за 2025 год.

Еще около 399 тысяч леев составили выплаты за работу в качестве представителя государства в шести коммерческих обществах и государственных предприятиях.

Самая крупная выплата — 106 069 леев от АО «Национальная лотерея Молдовы». От ГП «Унгенский речной порт» Пэтрашку получила 89 982 лея, а от АО «Винный комбинат Cricova» — 88 346 леев.

Еще 74 981 лей она получила от АО «Moldtelecom», 25 300 леев — от АО «Energocom», а 14 643 лея — от АО «Moldova film».

Таким образом, доходы от шести организаций в дополнение к зарплате в АПС составили около 734 тысяч леев.

Эта тема также обсуждалась на слушаниях парламентской комиссии по расследованию деятельности государственных предприятий.

Председатель комиссии Дину Плынгэу утверждал, что Пэтрашку в течение одного года якобы входила в советы директоров девяти государственных предприятий и акционерных обществ, среди которых Moldtelecom, Drumuri Căușeni, Национальная лотерея Молдовы, Drumuri Orhei, винный комбинат «Cricova», Костештский гидроэнергетический узел, Унгенский речной порт, Radiocomunicații и Urbanproiect. По его словам, это не соответствует данным, указанным в декларации об имуществе сотрудницы АПС.

Плынгэу также заявил, что за эту деятельность Пэтрашку якобы получила за год около 211 тысяч леев, и поставил под сомнение, могла ли чиновница при таких обстоятельствах надлежащим образом выполнять свои служебные обязанности.

Наталья Пэтрашку ответила: «Я считаю, что справилась со своими обязанностями».