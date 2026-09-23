Кептонар - представительнице АПС: Вы были как саранча в госкомпаниях

Кептонар обвинил АПС в ненадлежащем выполнении надзорных функций и заявил, что чиновники государственных учреждений покрывают друг друга, сообщает realitatea.md

«Так отвечать нельзя. Мы находимся в этой следственной комиссии именно потому, что АПС все запустило и не выполняло свою работу, ничего не контролировало. Вы все вели себя как саранча на государственных предприятиях», — заявил депутат.

По словам Кептонара, между сотрудниками государственных предприятий и учреждениями, которые осуществляют надзор за ними, якобы существуют взаимовыгодные отношения, в рамках которых одни защищают других:

«Чтобы вы сплотились и многие из вас могли получать деньги, чтобы как можно больше людей получали деньги, а политические издержки несли мы».

Депутат также раскритиковал порядок предоставления премий и выплат сотрудникам государственных учреждений, заявив, что некоторые чиновники получают максимально возможные суммы.

«Мне это кажется наглостью: получали максимально возможную сумму. Если можно было больше — брали бы еще больше. Это должно прекратиться», — сказал Кептонар.

Он призвал представителей государственных учреждений проявлять больше ответственности и скромности по отношению к гражданам.

Кептонар добавил, что отношение чиновников отражается и на управлении учреждениями, а граждане ощущают последствия этого.

В ответ Наталья Пэтрашку заявила, что выполняла свои обязанности на занимаемой должности. Председатель комиссии Дину Плынгэу попросил ее покинуть помещение, где проходило заседание комиссии.

Напомним, парламентская следственная комиссия по деятельности государственных предприятий была создана 2 июля 2026 года после скандала вокруг MoldATSA. Парламент поручил проверить процедуры найма сотрудников, соблюдение принципов меритократии и добросовестности, уровень вознаграждений, а также возможный ущерб, нанесенный государственному имуществу.