На севере Молдовы прошли обыски по делам о коррупции: среди подозреваемых госслужащие.

По данным НЦБК, по делам проходят восемь человек, в том числе государственные служащие. Следователи считают, что подозреваемые могли требовать и получать незаконные вознаграждения за влияние на решения специализированных комиссий, пишет rupor.md

Речь идет о содействии в досрочном освобождении заключенного из тюрьмы №18 в Бранештах, получении медицинской справки о пригодности к ношению оружия, регистрации оружия без документов, а также оформлении водительских удостоверений и связанных с ними документов в подразделениях Агентства государственных услуг.

В рамках расследования правоохранители задокументировали несколько эпизодов и установили возможное участие посредников и должностных лиц.

Сегодня в Шолданештском и Резинском районах провели 11 обысков. Они прошли по местам жительства подозреваемых и в зданиях некоторых государственных учреждений.

Во время обысков изъяли мобильные телефоны, электронные носители информации, документы и другие предметы, которые могут иметь значение для расследования. Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и других возможных участников схемы.