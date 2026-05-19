theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
19 Мая 2026, 14:48
12 434
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

На севере Молдовы прошли обыски по делам о коррупции: среди подозреваемых госслужащие

В Резинском и Шолданештском районах прошли обыски по нескольким делам о пассивной и активной коррупции, а также торговле влиянием. Об этом сообщили в Национальном центре по борьбе с коррупцией.

На севере Молдовы прошли обыски по делам о коррупции: среди подозреваемых госслужащие.
На севере Молдовы прошли обыски по делам о коррупции: среди подозреваемых госслужащие.

По данным НЦБК, по делам проходят восемь человек, в том числе государственные служащие. Следователи считают, что подозреваемые могли требовать и получать незаконные вознаграждения за влияние на решения специализированных комиссий, пишет rupor.md

Речь идет о содействии в досрочном освобождении заключенного из тюрьмы №18 в Бранештах, получении медицинской справки о пригодности к ношению оружия, регистрации оружия без документов, а также оформлении водительских удостоверений и связанных с ними документов в подразделениях Агентства государственных услуг.

В рамках расследования правоохранители задокументировали несколько эпизодов и установили возможное участие посредников и должностных лиц.

Сегодня в Шолданештском и Резинском районах провели 11 обысков. Они прошли по местам жительства подозреваемых и в зданиях некоторых государственных учреждений.

Во время обысков изъяли мобильные телефоны, электронные носители информации, документы и другие предметы, которые могут иметь значение для расследования. Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и других возможных участников схемы.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте