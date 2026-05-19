На севере Молдовы прошли обыски по делам о коррупции: среди подозреваемых госслужащие
В Резинском и Шолданештском районах прошли обыски по нескольким делам о пассивной и активной коррупции, а также торговле влиянием. Об этом сообщили в Национальном центре по борьбе с коррупцией.
По данным НЦБК, по делам проходят восемь человек, в том числе государственные служащие. Следователи считают, что подозреваемые могли требовать и получать незаконные вознаграждения за влияние на решения специализированных комиссий, пишет rupor.md
Речь идет о содействии в досрочном освобождении заключенного из тюрьмы №18 в Бранештах, получении медицинской справки о пригодности к ношению оружия, регистрации оружия без документов, а также оформлении водительских удостоверений и связанных с ними документов в подразделениях Агентства государственных услуг.
В рамках расследования правоохранители задокументировали несколько эпизодов и установили возможное участие посредников и должностных лиц.
Сегодня в Шолданештском и Резинском районах провели 11 обысков. Они прошли по местам жительства подозреваемых и в зданиях некоторых государственных учреждений.
Во время обысков изъяли мобильные телефоны, электронные носители информации, документы и другие предметы, которые могут иметь значение для расследования. Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и других возможных участников схемы.