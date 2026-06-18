Чернэуцану: Мошенники скоро начнут массово клонировать голоса через ИИ.

Глава Генинспектората полиции (ГИП) Виорел Чернэуцану предупреждает, что методы, применяемые авторами телефонных и онлайн-мошенничеств, становятся всё более изощрёнными, в том числе за счёт использования искусственного интеллекта.

По словам Виорела Чернэуцану, преступные группировки постоянно меняют свои тактики, что затрудняет усилия властей по борьбе с этим явлением. Глава ГИП обратил внимание на новую форму мошенничества, предполагающую клонирование голоса человека с помощью искусственного интеллекта. По его словам, преступники могут связаться с настоящим владельцем телефонного номера, записать его голос, а затем искусственно воспроизвести его для использования в мошеннических целях, пишет noi.md со ссылкой на tvrmoldova.md

«Последний этап (...) заключается в том, что преступники, взаимодействуя с реальным владельцем номера, получают образец его голоса, после чего с помощью искусственного интеллекта воспроизводят голос этого человека. В результате может возникнуть ситуация, когда другу или родственнику звонит человек, использующий знакомый номер телефона и одновременно воспроизводящий голос этого друга или родственника», — пояснил Чернэуцану.

Он уточнил, что подобный вид мошенничества может получить распространение уже в ближайшие месяцы, подчеркнув важность повышенной бдительности со стороны граждан. Также он отметил важность более тесного сотрудничества с операторами связи для разработки механизмов, которые позволят предотвратить использование поддельных номеров в сетях связи.

Виорел Чернэуцану пояснил, что одним из наиболее распространенных приемов, используемых мошенниками, по-прежнему остается «спуфинг», при котором подделывается номер, отображаемый на экране телефона. Таким образом, жертва может увидеть местный номер, номер банка или государственного учреждения, хотя звонок поступает из другого места, в том числе из-за рубежа.

«Граждане должны знать, что номер, поступающий из-за пределов Республики Молдова, может быть подделан. Если перезвонить, то либо этого номера не существует, либо отвечает другой, реальный абонент», — пояснил он, отметив необходимость более тесного взаимодействия между операторами мобильной связи для блокировки таких звонков.

По его словам, полиция сотрудничает с операторами мобильной связи, коммерческими банками и Национальным банком в целях усиления мер безопасности, и первые результаты свидетельствуют о сокращении числа случаев, когда граждане берут кредиты в результате подобных мошенничеств.