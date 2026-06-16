Чернэуцану: Деньги от телефонных мошенников выводят из страны через криптовалюту.

Деньги, полученные в результате телефонных мошенничеств, выводятся из Республики Молдова, в том числе через конвертацию в криптовалюту или через Приднестровский регион.

В большинстве случаев деньги передаются наличными. Затем они попадают либо к лицам, которые конвертируют их в криптовалюту, либо в некоторые обменные пункты, которые помимо лицензированной деятельности могут заниматься и незаконными операциями. Об этом заявил глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану в эфире программы на TV8.

«На прошлой неделе было два случая, когда эти финансовые средства попали, в одном случае, в обменный пункт, где их конвертировали в криптовалюту, которая затем передавалась дальше. Также, если не ошибаюсь, в четверг был задержан человек, который занимался конвертацией денежных средств в криптовалюту, и который является связующим звеном между Республикой Молдова, где он конвертирует деньги, и внешними получателями», — объяснил Виорел Чернэуцану.

При этом глава полиции опроверг, что обменные пункты, вовлечённые схемы, те же самые, которые ранее якобы использовались в избирательных кампаниях сети «Шор». По его словам, речь идёт о других обменных пунктах.

«В принципе, это лицензированный обменный пункт, но помимо этого мы видим, что он позволял себе и другую незаконную деятельность, поскольку она не входит в рамки его лицензии. По этому поводу соответствующее учреждение, выдавшее лицензию, будет уведомлено», — отметил он.

Ещё один способ — перевозка денег в Приднестровский регион. Чернэуцану сообщил, что недавно был задержан человек в такси при попытке въехать на левый берег Днестра с суммой 200 тысяч леев. При этом жертва на тот момент даже не осознавала, что стала жертвой мошенничества.

По словам Чернэуцану, в некоторых случаях деньги хранятся в Приднестровье, а затем снова возвращаются в Кишинёв, где их конвертируют в криптовалюту.

Виорел Чернэуцану отказался уточнять, сколько обменных пунктов может быть вовлечено в подобные схемы и о каких именно структурах идёт речь. Он отметил, что обвинения можно выдвигать только при наличии доказательств, и некоторые дела ещё находятся в расследовании.

Глава ГИП также подчеркнул, что не все документированные случаи связаны с обменными пунктами. В одном из дел прошлой недели фигурировало физическое лицо, которое имело необходимые финансовые и технические возможности для конвертации денег в криптовалюту.

«Помимо полиции, которая занимается расследованием подобных мошенничеств, в Республике Молдова есть и другие регуляторы, которые должны контролировать деятельность этих обменных пунктов. Элементарно проверять, насколько их работа соответствует правилам», — добавил Чернэуцану.