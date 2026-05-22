Хакер вернул украденную криптовалюту на $8 млн по объявлению в соцсети.

Хакер, взломавший четыре дня назад блокчейн-проект Verus, вернул криптовалюту на $8,5 млн в рамках соглашения, предложенного командой платформы. Всего в ходе атаки 18 мая было украдено несколько разных криптовалют примерно на $11,4 млн, передает rbc.ru

На кошелек Verus взломщик отправил 4052,4 ETH, что составляет 75% похищенных у проекта активов, согласно данным специалистов по кибербезопасности PeckShield. При этом 1350 ETH, или около $2,8 млн, остались на кошельке хакера в качестве «баунти» за возврат остального.

21 мая, за несколько часов до возврата средств, команда Verus опубликовала в соцсети X условия, выдвинутые хакеру. В сообщении говорилось, что возврат 4052,4 ETH в течение 24 часов побудит сообщество прекратить расследование, воздержаться от предъявления обвинений и не прибегать к другим мерам.

«Мы также опубликуем заявление, в котором укажем, что 1350 ETH — это ваша награда, и публично заявим, что считаем эти средства вашей премией», — говорится в сообщении команды. На 13:00 мск сообщений о возврате в канале проекта на было.

В ходе атаки был взломан мост между блокчейнами Verus и Ethereum. В PeckShield указали, что было похищено 103,6 tBTC, 1625 ETH и 147 тыс. USDC, после чего злоумышленник обменял эти активы на 5402 ETH ($11,4 млн).

После атаки в Verus заявили, что почти наверняка хакеры использовали искусственный интеллект, и нужно «осознать, что с развитием искусственного интеллекта взломы вышли на новый уровень». Разработчики обещали провести аудит системы, сосредоточиться на усилении киберзащиты и придумать, как возместить убытки без обращения к венчурным инвесторам.