Павел Дуров подтвердил переименование Toncoin в GRAM.

Дуров в своем посте напомнил, что GRAM изначально был названием криптовалюты, которую он планировал запустить еще в 2020 году.

«Мы возвращаемся к истокам и открываем новую главу. Этот ребрендинг проложит путь к тому, что будет дальше. Переход займет около трех недель. TON останется названием блокчейна», — заявил Дуров.

По словам Дурова, ребрендинг токена станет четвертым шагом из семи в рамках инициативы MTONGA (Make TON Great Again), направленной на развитие и укрепление позиций экосистемы TON.