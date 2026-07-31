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Infotag.md logoInfotag
31 Июля 2026, 15:55
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Чебан: Реформа Restart не решает проблемы школ и учителей

Примар Кишинева Ион Чебан написал в соцсетях, что заявления в парламенте вице-председателя PAS, министра образования Дана Перчуна можно расценивать как обвинения учителей Кишинева в коррупции и получении неофициальных выплат.

Чебан: Реформа Restart не решает проблемы школ и учителей.
Чебан: Реформа Restart не решает проблемы школ и учителей.

Чебан считает, что «вместо повышения зарплат педагогам, улучшения условий в школах и сокращения бюрократии власти предлагают передать больше полномочий министерству образования и усилить централизованный контроль над учебными заведениями», пишет infotag.md

«Почему министерство хочет забрать управление всеми школами страны и что конкретно будет сделано для повышения качества образования - ответа мы так и не услышали», - констатировал градоначальник.

Он также раскритиковал создание новых структур в сфере образования, заявив, что это приведет к появлению дополнительных руководящих должностей, а не к облегчению работы учителей и директоров.

По словам Чебана, за последние годы столичные власти вложили около 1,3 млрд леев в модернизацию школ столицы. Он призвал родителей и педагогов не допустить принятия решений «только из кабинетов чиновников».

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