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unimedia.info logounimedia
3 Августа 2026, 15:18
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Чебан: Почти все переданные правительством мотопомпы не работают

Мэр Кишинева Ион Чебан заявил на сегодняшнем заседании муниципальных служб, что 14 мотопомп, находящихся в резерве водозаборной станции, оказались неисправными из-за отсутствия важных комплектующих.

Чебан: Почти все переданные правительством мотопомпы не работают.
Чебан: Почти все переданные правительством мотопомпы не работают.

По его словам, после многочисленных попыток удалось запустить только одну из них, сообщает unimedia.info 

«Что касается мотопомп, за которые мы, безусловно, благодарны, одна из них уже четыре дня находится на водозаборной станции. Правительство и лично премьер-министр знают, что все 14 мотопомп из резерва станции не работают, потому что в них отсутствуют важные элементы.

Вчера после 32-й попытки удалось запустить одну из них. Мы сразу же сообщили об этом правительству.

Я рекомендовал премьер-министру инициировать служебное расследование и уволить лиц, ответственных за закупки и координацию этих процессов.

Все очень просто: оборудование должно быть готово к работе тогда, когда оно необходимо, а не выясняться, что оно неисправно именно в момент, когда в нем больше всего нуждаются», — заявил Ион Чебан.

Напомним, накануне правительство заявило о выделении Кишиневу мотопомп на фоне угрозы водного кризиса на Днестре.

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Источник
unimedia.info logounimedia
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