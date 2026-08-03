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tv8.md logotv8
3 Августа 2026, 14:15
9 046
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В Кишиневе пройдут учения на случай перебоев с водой: горожан просят не паниковать

Сегодня, 3 августа, с 15:00 в Кишиневе пройдут гражданские учения на случай перебоев или полного прекращения водоснабжения.

В Кишиневе пройдут учения на случай перебоев с водой: горожан просят не паниковать.
В Кишиневе пройдут учения на случай перебоев с водой: горожан просят не паниковать.

Об этом сообщил мэр столицы Ион Чебан на оперативном заседании муниципальных служб, призвав жителей не паниковать, сообщает tv8.md

«Сегодня, начиная с 15:00, мои коллеги проведут учения в рамках реализации оперативного плана. Речь идет о моделировании действий в случае дефицита воды или полного отсутствия водоснабжения», — заявил Чебан.

Учения продолжатся также 4 и 5 августа.

Мэр попросил жителей не пугаться, если они увидят крупные емкости с надписями «Питьевая вода» или «Техническая вода».

«Мы отрабатываем этот процесс, чтобы быть готовыми к любой ситуации. Очень надеюсь, что применять эти меры на практике не придется», — отметил Чебан.

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Источник
tv8.md logotv8
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