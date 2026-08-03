В Кишиневе пройдут учения на случай перебоев с водой: горожан просят не паниковать.

Сегодня, 3 августа, с 15:00 в Кишиневе пройдут гражданские учения на случай перебоев или полного прекращения водоснабжения.

Об этом сообщил мэр столицы Ион Чебан на оперативном заседании муниципальных служб, призвав жителей не паниковать, сообщает tv8.md

«Сегодня, начиная с 15:00, мои коллеги проведут учения в рамках реализации оперативного плана. Речь идет о моделировании действий в случае дефицита воды или полного отсутствия водоснабжения», — заявил Чебан.

Учения продолжатся также 4 и 5 августа.

Мэр попросил жителей не пугаться, если они увидят крупные емкости с надписями «Питьевая вода» или «Техническая вода».

«Мы отрабатываем этот процесс, чтобы быть готовыми к любой ситуации. Очень надеюсь, что применять эти меры на практике не придется», — отметил Чебан.