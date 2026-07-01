Часть столичного сектора Скулянка осталась без света: затронуты около 2450 потребителей.

Компания Premier Energy Distribution сообщает, что сегодня, 1 июля, в 15:58 произошло аварийное отключение электроэнергии в столичном секторе Скулянка.

Без электричества остались потребители в районе ряда улиц, в том числе Каля Ешилор, Друмул Кручий, Гидигич, Месаджер, Милано и других.

В результате аварии были обесточены девять трансформаторных подстанций, что затронуло около 2450 потребителей. Предварительной причиной называется выход из строя двух подземных кабельных линий.

Аварийные бригады компании работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.

Потребителей просят проявить терпение и понимание. Компания приносит извинения за доставленные неудобства.