CALM: Ситуация с местной демократией в Молдове ухудшается.

Как сообщила пресс-служба организации, об этом говорилось в Брюсселе на заседании Рабочей группы по Республике Молдова Европейского комитета регионов, на котором обсуждались вопросы европейской интеграции страны и реформы государственного управления, пишет infotag.md

В ходе мероприятия преставители CALM призвали Европейский комитет регионов (CoR) оказать поддержку в тщательном мониторинге реформы и в налаживании подлинного диалога, учитывая тревожные сигналы об ухудшении ситуации с местной демократией.

«Реформа местного государственного управления ставит ряд серьезных задач. Во-первых, возникает концептуальная дилемма между строго технократическим, экономическим и эффективным подходом и подходом, ориентированным на сообщество, идентичность и политическое представительство. (…) Другая проблема — это путаница между причинами и следствиями. Такие явления, как отсутствие инфраструктуры, депопуляция или отсутствие рабочих мест вызваны не размером местных администраций. Если реформа игнорирует этот факт, существует риск того, что объединение сел ничего не решит, и общины останутся без ресурсов и реальной поддержки. Также возникает вопрос о добровольном характере реформы. Местные власти чувствуют себя скованными, вынужденными выбирать между добровольной самоликвидацией или по решению правительства», - сказал исполнительный директор CALM Виорел Фурдуй.

Среди рисков реформы местной администрации он назвал опасность напряженности и раскола в обществе и среди местных властей.

«Если реформа будет воспринята как навязанная, общины могут отреагировать протестами, судебными исками или даже отказом от применения новых правил. Это ослабит социальную сплоченность в то время, когда Республика Молдова как никогда нуждается в единстве. Во-вторых, ослабление местной демократии может быть воспринято европейскими партнерами как шаг назад, что повлияет на доверие к стране в переговорах о вступлении», - считают в Конгрессе.

CALM видит «выход из тупика» не в ликвидации общин, а в «поэтапном, эволюционном решении с достаточной гибкостью, вдохновленном успешными европейскими моделями (Франция, Германия, Чехия), что отделяет политическое представительство от экономической эффективности».

Согласно концепции CALM, реформа должна продолжаться с реальной регионализацией по стандартам ЕС с акцентом на подлинно добровольное объединение, особенно вокруг городов, и на их консолидацию за счет навыков и ресурсов.