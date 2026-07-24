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rupor.md logorupor
24 Июля 2026, 19:52
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Бывших сотрудников Налоговой инспекции осудили за торговлю влиянием

Двух бывших сотрудников Главной государственной налоговой инспекции признали виновными в торговле влиянием.

Бывших сотрудников Налоговой инспекции осудили за торговлю влиянием.
Бывших сотрудников Налоговой инспекции осудили за торговлю влиянием.

По данным НЦБК и Антикоррупционной прокуратуры, они получили 22 тысячи леев, пообещав повлиять на судей Высшей судебной палаты, передает rupor.md

Один из фигурантов работал главным инспектором управления внутренней безопасности и противодействия коррупции, другой — заместителем начальника юридического управления налоговой инспекции.

Следствие установило, что летом и осенью 2016 года они потребовали деньги у бывшего руководителя налоговой инспекции Каушан, который оспаривал свое увольнение. За вознаграждение обвиняемые обещали добиться отклонения жалобы налоговой службы и сохранить решение Апелляционной палаты Кишинева о восстановлении чиновника в должности и выплате ему зарплаты за время вынужденного отсутствия.

Сначала бывшие налоговики получили 10 тысяч леев. Позднее они запросили еще 75 тысяч, но получили лишь 12 тысяч.

Суд сектора Буюканы оштрафовал каждого на 125 тысяч леев и запретил им занимать государственные должности в течение трех лет. Полученные 22 тысячи леев постановили взыскать с осужденных солидарно.

Приговор не вступил в законную силу. Прокуратура может обжаловать его в Апелляционной палате Центр в течение 15 дней.

Источник
rupor.md logorupor
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