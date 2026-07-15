ARCOM направит почти 15 млн леев на премии и материальную помощь сотрудникам.

Нацагентство по регулированию в области коммуникаций (ARCOM), которое возглавляет Серджиу Гайбу, утвердило бюджет на 2026 год в размере почти 96,5 млн леев. Около 2/3 этих средств предусмотрено на расходы, связанные с персоналом.

Ведомство предусмотрело более 48,6 млн леев на заработную плату и другие выплаты сотрудникам, включая почти 15 млн леев на премии и материальную помощь, пишет bani.md

Согласно документу, ожидаемые доходы учреждения в 2026 году составят 79,36 млн леев. При этом агентство начало год с остатком средств свыше 17,1 млн леев, что увеличивает общий объем доступных средств до 96,47 млн леев.

Основным источником доходов станут платежи за использование радиочастотного спектра — 54,35 млн леев, или почти 70% всех поступлений. Еще 19,36 млн леев поступят за счет сборов за регулирование и мониторинг в сфере электронных коммуникаций, а более 5 млн леев — за использование номеров.

Что касается расходов, то 66,7% бюджета предназначено на оплату труда сотрудников. Помимо должностных окладов в размере 29,5 млн леев, ARCOM заложило 7,25 млн леев на надбавки сотрудникам, 4,06 млн леев — на материальную помощь и еще 3,69 млн леев — на другие виды премий.

Также агентство предусмотрело 10,18 млн леев на инвестиции. Наибольшая сумма — 3,81 млн леев — будет направлена на модернизацию мобильных и стационарных станций мониторинга. Еще 2,15 млн леев планируется потратить на техническую экспертизу и проектирование крыши здания агентства, а 1,77 млн леев — на закупку автомобилей, оборудования и компьютерной техники.

Кроме того, бюджет предусматривает 1,4 млн леев на командировки, более 519 тыс. леев — на авиабилеты, 422,5 тыс. леев — на представительские расходы и 500 тыс. леев — на топливо.

В ARCOM пока не ответили о причинах столь высоких расходов на премии и материальную помощь сотрудникам.