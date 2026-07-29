Бывший глава Banca de Economii Григорий Гачкевич задержан на 72 часа.

Задержание произошло в рамках уголовного дела, связанного с отмыванием денег.

Информацию официально подтвердили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ), передает rupor.md

«Национальный антикоррупционный центр задержал бывшего руководителя ВЕМ на 72 часа по делу об отмывании денег. Мы вернемся с подробностями», — заявили в ведомстве.

В НАЦ также добавили, что дополнительные детали данного дела будут представлены позже.

Григорий Гачкевич возглавлял Banca de Economii (BEM) на протяжении восьми лет — с 2004 года по август 2012 года. Он покинул свой пост после того, как Совет банка принял решение не продлевать с ним трудовой контракт.