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rupor.md logorupor
29 Июля 2026, 19:41
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Бывший глава Banca de Economii Григорий Гачкевич задержан на 72 часа

Задержание произошло в рамках уголовного дела, связанного с отмыванием денег.

Бывший глава Banca de Economii Григорий Гачкевич задержан на 72 часа.
Бывший глава Banca de Economii Григорий Гачкевич задержан на 72 часа.

Информацию официально подтвердили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ), передает rupor.md

«Национальный антикоррупционный центр задержал бывшего руководителя ВЕМ на 72 часа по делу об отмывании денег. Мы вернемся с подробностями», — заявили в ведомстве.

В НАЦ также добавили, что дополнительные детали данного дела будут представлены позже.

Григорий Гачкевич возглавлял Banca de Economii (BEM) на протяжении восьми лет — с 2004 года по август 2012 года. Он покинул свой пост после того, как Совет банка принял решение не продлевать с ним трудовой контракт.

Источник
rupor.md logorupor
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