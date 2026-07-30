Бывшего главу BEM Григория Гачкевича приговорили к 13 годам лишения свободы

Приговор вынесен по делу о выдаче проблемных кредитов, ущерб от которых оценивается примерно в 3 миллиарда леев.

Приговор 30 июля огласила судья Анна Кучереску. Гачкевич находился в зале суда в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. Отбывать наказание он должен в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа, передает rupor.md со ссылкой на zdg.md

Накануне, 29 июля, бывшего главу BEM задержали на 72 часа по новому уголовному делу об отмывании денег. Задержание произошло за день до оглашения приговора по основному делу.

По версии обвинения, в 2005–2012 годах Banca de Economii выдавал кредиты под завышенные или недостаточные залоги. Получателями денег стали четыре физических лица и 68 компаний, а общий ущерб оценили примерно в 3 миллиарда леев.

Дело передали в суд еще в апреле 2013 года. Позднее к нему присоединили девять других производств. Прокуратура требовала назначить Гачкевичу 15 лет заключения.

В конце 2025 года рассматривавшую дело судью Ольгу Кожокару уволили после повторного непрохождения веттинга. Производство передали судье Анне Кучереску, которой в начале 2026 года пришлось начать рассмотрение заново, хотя процесс уже приближался к завершению.



