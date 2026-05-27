Бузу: Мы придем с масштабными инвестициями в наши населенные пункты.

В этой связи правительство утвердило изменения в Методологию добровольного объединения административно-территориальных единиц, передает moldpres.md

Генеральный секретарь правительства Алексей Бузу заявил сегодня на заседании кабинета министров, что власти утроят стимулы для населенных пунктов, участвующих в процессе добровольного объединения, с 2027 года в населенные пункты будут направлены значительные инвестиции с общим бюджетом в 6,4 млрд леев.

«Мы предлагаем больше гибкости, исключаем обязательство проводить новые местные выборы в процессе укрупнения. Мы утроим базовый стимул для развития этого процесса. Начиная с 2027 года, мы придем с масштабными инвестициями в наши населенные пункты через серьезные проекты, которые решают актуальные проблемы граждан. Есть пакет более чем на 6,4 млрд леев.

Мы предусматриваем возможность более гибкого использования первого стимула, предназначенного для подготовки процесса консолидации, в том числе для создания этих единых центров предоставления услуг, чтобы гарантировать нашим гражданам более широкий доступ к услугам в больницах, к административным услугам гораздо более высокого качества и прозрачности. Мы ввели больше гибкости при выборе административного центра, сокращаем бюрократию и обеспечиваем, чтобы этот процесс действительно был ориентирован на потребности населенных пунктов», — подчеркнул Алексей Бузу.

Чиновник отметил, что изменения были предложены после широких консультаций с гражданами и местными избранниками.

«Мы провели большой процесс консультаций с местными избранниками. Мы обсудили с более чем 4 500 местных избранников, гражданами, представителями гражданского общества. Мы пытались понять, как можно упростить этот процесс объединения и консолидации, какие потребности мы могли бы решить, каковы взгляды на местное публичное управление», — сказал Алексей Бузу.

По его словам, на данный момент были приняты 663 решения о начале процесса объединения, которые касаются 767 примэрий, охватывая около 86% всех примэрий Республики Молдова.