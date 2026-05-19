moldpres
19 Мая 2026, 20:36
11 096
Бузу: Мы стремимся построить администрации, которые станут двигателями развития для общин

Генеральный секретарь правительства Алексей Бузу и заместитель генерального секретаря Александру Якоб провели встречу с членами Европейской конфедерации местных промежуточных властей (CEPLI).

Обсуждения были посвящены реформе местного публичного управления в Республике Молдова, укреплению административного потенциала и использованию европейского опыта в этой области, передает moldpres.md

Руководитель Государственной канцелярии Алексей Бузу подчеркнул, что реформа МПУ необходима для преодоления административной фрагментации и создания более сильных примэрий, способных предоставлять гражданам более качественные услуги. Он отметил, что свыше 87% примэрий в Республике Молдова насчитывают менее 3 000 жителей, а собственные доходы многих местных органов власти крайне невелики, что ограничивает их возможности для развития.

«Этой реформой мы стремимся создать местные и региональные администрации, которые станут реальными двигателями развития для сообществ. Граждане заслуживают более высокого уровня жизни», — заявил Алексей Бузу.

В ходе встречи была представлена Концепция реформы местного публичного управления в Республике Молдова. Участники обсудили необходимые шаги по укреплению примэрий и то, как европейский опыт может помочь молдавским властям в этом процессе.

Представители CEPLI рассказали о реализации реформы местного публичного управления в ряде европейских государств и о роли местных органов власти в развитии сообществ. Также стороны обсудили возможности сотрудничества между Государственной канцелярией, Союзом районных советов Республики Молдова и CEPLI.

Источник
moldpres.md logomoldpres
