29 Мая 2026, 18:44
Боложан: Румынии нужна такая же административная реформа, как в Молдове

Премьер-министр Румынии Илие Боложан поздравил власти Республики Молдова с «решимостью», проявленной при проведении административной реформы по добровольному объединению населенных пунктов.

Он подчеркнул, что эта модель, основанная на сокращении расходов и повышении эффективности учреждений, является насущной необходимостью и для Румынии, пишет logos-pres.md

«Это то, что мы должны сделать и в Румынии, чтобы снизить расходы на государственное управление, которые сейчас очень высоки для граждан. Трансферты из правительства больше не могут осуществляться в тех объемах, в которых они выделялись до сих пор. Нам нужна администрация, которая находится на службе у граждан — профессиональная, эффективная, не растрачивающая ресурсы и создающая условия для развития», — заявил Боложан на мероприятии в Кишиневе «Сильные примэрии. Развитые населенные пункты».

Румынский премьер поблагодарил за приглашение и подчеркнул, что новая формула амальгамации (объединения) населенных пунктов за Прутом учитывает местную специфику и решения самих общин. По его словам, реформа принесет долгосрочную прямую выгоду населению за счет повышения качества услуг, привлечения дополнительных инвестиций и формирования гораздо более профессионального административного аппарата.

В свою очередь, премьер-министр Республики Молдова Александру Мунтяну заявил: «Мы хотим видеть более сильные примэрии, способные внедрять и реализовывать крупные проекты — больницы, школы, дороги, системы канализации, — а сделать это мы можем только через реформу местного публичного управления».

Также Мунтяну особо отметил богатый управленческий опыт Боложана, в том числе 12-летнюю работу на посту мэра города Орадя.

Источник
