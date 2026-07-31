Бузу: К выборам 2027 года не останется ни одной мэрии с населением до 3 тыс. человек.

Он напомнил, что 31 мюля истекает срок принятия решения местными органами власти о добровольном слиянии примэрий.

«В настоящее время в Республике Молдова существует 892 примэрии. Две примэрии (в Кишиневе и Бельцах) не могут участвовать в слиянии. Из оставшихся 890 примэрий, 761 (85%) приняли решения о слиянии путем голосования местных советов. Такое решение приняли 90% советов всех примэрий с населением менее трех тыс. жителей. Это говорит о том, что местные советники населенных пунктов проявили ответственный подход, они понимают и поддерживают процесс добровольного слияния», - сказал Бузу, цитирует infotag.md

Он также сообщил, что из 761 примэрии, 400 (45%) прошли все этапы и приняли окончательные решения.

«С ними с 1 августа мы начинаем работу по слиянию, в том числе речь идет о мерах по развитию сел и принятия стимулирующих мер. Еще около 200 примэрий (22%) начали процесс слияния, но не приняли окончательные решения. У них есть месяц – до 1 сентября, чтобы завершить все процедуры. Еще 161 примэрия начали процесс, но он оказался заблокированным в силу разных причин. Этим примэриям мы поможем, чтобы завершить формальности. Если же они не успеют, к ним применим нормативное слияние – без выплат государства», - подчеркнул генеральный секретарь.

Он указал на то, что 60 примэрий изначально отказались от рассмотрения вопроса о слиянии, и не приняли мер в этом направлении.

«Это значит, что местные избранники не захотели брать на себя ответственность. Соответственно, парламент и правительство возьмут на себя ответственность. С 1 августа по отношению к ним начнется процесс нормативного объединения. Так или иначе, к выборам в местные органы власти в 2027 г. не останется ни одной примэрии с населением меньше трех тыс. человек», - заключил Бузу.