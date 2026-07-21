Бузу: К объединению подключились около 70% примэрий страны.

Более тысячи решений о добровольном объединении населённых пунктов уже утверждены, что означает, что около 70% примэрий страны вовлечены в этот процесс.

Об этом сообщил назначенный генеральный секретарь правительства Алексей Бузу во время рассмотрения сегодня в парламенте программы деятельности будущего правительства, передает moldpres.md

Алексей Бузу добавил, что на текущей неделе 50 примэрий завершают процесс консолидации и объединения.

Процесс добровольного объединения продолжится до 31 июля, а населённые пункты, которые решат присоединиться к нему, получат от правительства дополнительные средства на развитие.

Назначенный премьер-министр Василе Тофан заявил, что реформа местного самоуправления является сложной, однако откладывать её больше нельзя. По его словам, процесс объединения населённых пунктов будет продолжен и усовершенствован там, где это возможно, а главная цель — направить больше средств на развитие местных услуг и инфраструктуры.

«Власть проявила смелость, взявшись за непопулярную и очень сложную реформу, которой избегали все предыдущие правительства. Нужно иметь мужество сократить число примэрий с 900 — это самая раздробленная система местного самоуправления в Европе — и обеспечить более рациональное расходование государственных средств. Наши люди хотят, чтобы бюджетные деньги тратились эффективнее. Если мы действительно настаиваем на том, чтобы ограниченные государственные ресурсы использовались более разумно, начинать нужно в том числе с государственных учреждений — на центральном, районном и местном уровнях», — заявил Василе Тофан на пленарном заседании парламента.

Добровольный этап объединения продлится до 31 июля, после чего, начиная с августа, правительство приступит к нормативному этапу реформы. На добровольном этапе населённые пункты самостоятельно решают, с кем объединяться, как организовать местное управление и какие приоритеты определить, а правительство поддерживает такие общины дополнительными стимулами для развития.