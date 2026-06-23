Государство выделит 41 млн леев на объединение шести мэрий в Хынчештском районе.

Шесть мэрий в Хынчештском районе Молдовы — Бэлчана, Богичены, Лэпушна, Пашканы, Первомайское и Сэкэрены — приняли решение объединиться в единую административную единицу.

В рамках реформы государство предоставит стимулирующий грант на развитие в размере 41 миллиона леев, который будет направлен на модернизацию инфраструктуры, улучшение общественных услуг и реализацию проектов местного значения. По словам генерального секретаря правительства Алексея Бузу, объединение позволит значительно увеличить финансовые возможности новой административной структуры, передает rupor.md

Согласно данным властей, совокупный бюджет этих населённых пунктов составляет около 70 миллионов леев, поэтому дополнительное финансирование станет значительным ресурсом для развития дорог, коммунальных услуг и социальных проектов.

В правительстве отмечают, что процесс добровольного объединения мэрий продолжается по всей стране: около 790 местных администраций уже вовлечены в реформу. После недавних законодательных изменений процедура стала проще, а число инициатив по объединению продолжает расти.